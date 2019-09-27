Автобус столкнулся с грузовиком DAF в Ярославской области. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое госпитализированы.
Грузовик ехал в сторону Москвы, выехал на «встречку» и по касательной столкнулся с автобусом Hyundai. В результате пассажир автобуса погиб, ещё двое госпитализированы,
Ранее News.ru сообщал, что ДТП произошло на Щербаковской улице в Москве. Столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen. В результате аварии машины выбросило на трамвайные пути. Движение общественного транспорта на данном участке было приостановлено.