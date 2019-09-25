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Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды, которую осуществил гражданин Кубы 1988 года рождения. У иностранца изъяли 200 сигар.

Табачные изделия находились в багаже мужчины. Он пояснил, что стоимость партии составляет $235 (более 15 тысяч рублей). По словам задержанного, он приобрёл сигары для друзей.

Согласно данным таможенных экспертов, реальная стоимость сигар составляет 205 100 рублей, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что российские таможенники задержали гражданина РФ, пытавшегося незаконно вывезти из Приморья в Китай корни дикорастущего женьшеня на 18 млн рублей. В багажном отделении автобуса, которым управлял задержанный, были обнаружены свёртки с «краснокнижным» растением общим весом более 10 кг.

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