https://static.news.ru/photo/530e4276-dfbb-11e9-8b8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды, которую осуществил гражданин Кубы 1988 года рождения. У иностранца изъяли 200 сигар.

Табачные изделия находились в багаже мужчины. Он пояснил, что стоимость партии составляет $235 (более 15 тысяч рублей). По словам задержанного, он приобрёл сигары для друзей.

Согласно данным таможенных экспертов, реальная стоимость сигар составляет 205 100 рублей, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что российские таможенники задержали гражданина РФ, пытавшегося незаконно вывезти из Приморья в Китай корни дикорастущего женьшеня на 18 млн рублей. В багажном отделении автобуса, которым управлял задержанный, были обнаружены свёртки с «краснокнижным» растением общим весом более 10 кг.