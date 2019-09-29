https://static.news.ru/photo/7e03c462-e261-11e9-9a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frederik/imagebroker.com

Власти Йемена сообщили, что у восточного побережья страны исчез в океане паром, перевозивший, по предварительным данным, 55 человек.

Судно вышло из порта Махра в направлении острова Сокотра. Представитель местной власти в Сокотре сказал, что установлены необходимые контакты с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, после получения информации о пропавшем пароме и начата поисково-спасательной операция, передаёт Xinhua .

Воинские части арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии присутствуют в восточных провинциях Йемена, включая Махру, в целях усиления безопасности и борьбы с контрабандой.

Йеменский чиновник по имени Раед Хурайби уточнил, что паром принадлежит местному торговцу и покинул провинцию Махра в среду, но не прибыл в пункт назначения.

Как писал News.ru ранее, владелец судна Bourbon Rhode, пропавшего во время шторма в Атлантическом океане, сообщил о гибели корабля. По его словам, информация об этом подтверждена.