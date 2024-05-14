«Парковка забита людьми, все боятся»: очевидцы о стрельбе в Петербурге Очевидец: врачи пытаются реанимировать пострадавшего при стрельбе в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У торгового центра в Санкт-Петербурге прозвучала стрельба, было слышно около десяти выстрелов, рассказал NEWS.ru очевидец происшествия. По словам мужчины, когда он вышел на улицу из здания торгового центра, то увидел сотрудников полиции и врачей, оказывающих помощь пострадавшему.

Я приехал пообедать в торговый центр, рядом с которым все произошло. Далее услышал звуки стрельбы. Я насчитал около десяти выстрелов, достаточно громких. При выходе увидел уже сотрудников полиции и врачей, они реанимировали пострадавшего, у него была кровь. Вся парковка забита людьми, все боятся. Нападавший скрылся сразу после стрельбы, — сказал очевидец.

Другой свидетель происшествия подтвердил, что в результате стрельбы пострадал один мужчина. По его словам, раненому изначально стали оказывать помощь пожарные, случайно проезжавшие мимо.

Я подошел, когда мужчине уже оказывали помощь пожарные. Как я понял, они случайно проезжали мимо. Потом уже подъехала скорая помощь и полиция. Мужчину ранили из оружия, с ним рядом находилась то ли жена, то ли девушка, — рассказал очевидец.

Сообщения о стрельбе на парковке около станции петербургского метро «Пионерская» появились днем 14 мая. По последней информации, в результате произошедшего пострадал один человек. Очевидцы сообщили, что стрельба началась из-за дорожного конфликта перед торговым центром «Сити Молл». Нападавший скрылся, в городе был объявлен план «Перехват».