https://static.news.ru/photo/64a3e850-2413-11ea-85d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казахстане молодой человек убил свою невесту. В порыве ссоры, не найдя должных аргументов и будучи переполненным эмоциями, он задушил возлюбленную.

Причина трагедии точно неизвестна. Юноша свою причастность к смерти девушки не отрицает, но подробности не рассказывает, передаёт «Регион онлайн» со ссылкой на правоохранительные органы.

По одной из версий, девушка против воли парня сделала аборт, так как считала, что им ещё рано становиться родителями. Однако тот очень хотел стать отцом и именно таким видел продолжение отношений. Спор на эту тему и мог привести к ссоре с фатальным исходом.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что в США семейную пару отправили под суд после гибели их полуторагодовалого сына. Отец и мать чрезмерно жёстко следовали веганским диетам и в итоге заморили ребёнка голодом.