https://static.news.ru/photo/0a6f95b6-267d-11ea-b338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейная пара из Самары удочерила двух девочек. Однако в последний момент обнаружились долги по ипотеке от их покойной матери.

Сообщается, что женщина выплачивала ипотеку за двухкомнатную квартиру. Но перестала вносить средства на погашение долга с 2016 года. Суммарная задолженность составила два миллиона рублей. Представители банка выдали новым родителям детей договор погибшей женщины. Юристы запросили 200 рублей для проведения процедуры банкротства должницы.

Адвокаты утверждают, что в произошедшем виноваты органы опеки и судебные приставы. Первые проявили инициативу и открыли дело о наследстве, не убедившись, что девочки, кроме недвижимости, не получат ещё и много головной боли. А вторые длительное время не исполняли решение суда, сообщает «КП-Самара».

На сегодняшний день банк предлагает девочкам и родителям инициировать процедуру отказа от наследства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коммунальщики из Томска требовали оплату долга с пятилетней девочки после смерти отца.