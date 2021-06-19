Пара-неба: фото с места крушения самолёта в Кузбассе

Власти Ялты перекрыли въезд в город из-за подтопления, вызванного ночным ливнем. Объявлен режим ЧС, проходит эвакуация жителей. В городе с полуночи до 06:00 утра выпала месячная норма осадков — 42 мм. В городе организованы три пункта обогрева, куда эвакуируют жителей подтопленных районов. Им оказывают первую помощь и расселяют по гостиницам и пансионатам. Глава администрации Ялты попросила работодателей отправить людей по домам, а самих горожан — не выходить на улицы. Фото последствий — в галерее NEWS.ru.

Власти Ялты перекрыли въезд в город из-за подтопления, вызванного ночным ливнем. Объявлен режим ЧС, проходит эвакуация жителей. В городе с полуночи до 06:00 утра выпала месячная норма осадков — 42...