Пара-неба: фото с места крушения самолёта в Кузбассе

Утром 19 июня самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво Кемеровской области. В результате крушения воздушного судна, принадлежавшего Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, погибли два пилота, инструктор и парашютист. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ одного из двигателей. Возбуждено уголовное дело.
Место крушения самолёта в Кузбассе
sledcom.ru
Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области
Александр Кряжев/РИА Новости
На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области
Александр Кряжев/РИА Новости
На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области. Есть погибшие и пострадавшие
Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области
Александр Кряжев/РИА Новости
На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области
Александр Кряжев/РИА Новости
Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области
Александр Кряжев/РИА Новости
На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области
РИА Новости
На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области
РИА Новости
Авиакатастрофа легкомоторного самолёта Л-410 в Кемеровской области
Данил Айкин/ТАСС