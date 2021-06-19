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На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области. Есть погибшие и пострадавшие
Происшествия

Пара-неба: фото с места крушения самолёта в Кузбассе

В авиакатастрофе погибли четыре человека, 15 получили травмы, ДОСААФ приостановил полёты самолётов типа Л-410
13:41, 19 июня 2021
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
NEWS.ru

Утром 19 июня самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво Кемеровской области. В результате крушения воздушного судна, принадлежавшего Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, погибли два пилота, инструктор и парашютист. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ одного из двигателей. Возбуждено уголовное дело. 

Место крушения самолёта в Кузбассе

sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области

Александр Кряжев/РИА Новости

На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области

Александр Кряжев/РИА Новости

На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области. Есть погибшие и пострадавшие

Александр Кряжев/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области

Александр Кряжев/РИА Новости

На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области

Александр Кряжев/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области

Александр Кряжев/РИА Новости

На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области

РИА Новости

На месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области

РИА Новости

Авиакатастрофа легкомоторного самолёта Л-410 в Кемеровской области

Данил Айкин/ТАСС

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