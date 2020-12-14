Пансионат в Башкирии не был оборудован системами противопожарной защиты

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Частный пансионат в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, не имел систем пожаротушения, сообщили в республиканском главке МЧС РФ.

Были пожарные извещатели, систем пожаротушения не было, — сообщили в ведомстве.

Согласно строительным правилам для организаций соцзащиты, подобные здания необходимо оборудовать установками дымоудаления, системами тушения огня, противопожарным водопроводом и другими системами. Кроме того, правила противопожарного режима устанавливают требования к планировке таких учреждений.

В МЧС уточнили, что строение использовалось как частный жилой дом, в котором было установлено два дымовых пожарных извещателя.

В свою очередь замглавы администрации Абзелиловского района Башкирии Руслан Юсупов уточнил, что пожарные извещатели в пансионате сработали. На момент прибытия пожарных здание уже было охвачено огнём, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что троих постояльцев сумела спасти сотрудница пансионата, эвакуировав их через окно. Она услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению.

Пожар произошёл в ночь на 15 декабря, сообщение о возгорании поступило в 02:53 по местному времени. Уже в 04:31 открытое горение было ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела 11 погибших. МЧС отмечает, что организовано оповещение родственников, им будет оказана психологическая поддержка. В то же время, люди, которые смогли эвакуироваться самостоятельно, не получили травм и ожогов.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Утром 15 декабря должно состояться внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.