https://static.news.ru/photo/f537ba24-d09c-11e9-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН"Москва"

У руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой никогда не было охранников. Об этом рассказал источник в ЦИК.

Охраны у Эллы Александровны нет и не было, как она пришла в ЦИК,- цитирует его РИА Новости .

На Памфилову ночью 6 сентября было совершено нападение. Злоумышленник проник в дом председателя ЦИК и пробрался на террасу через окно. После того, как она заметила преступника, он несколько ударил Памфилову электрошокером.

При этом главе Центризбиркома удалось отбиться от взломщика стулом, ранее писал News.ru, приводя подробности инцидента.