https://static.news.ru/photo/814394b4-d0b8-11e9-b2dc-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова не будет просить себе охрану после нападения на её дом в Подмосковье. Приставить к ней телохранителей предложил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Я не вижу смысла, у меня никогда не было охраны, — сказала Памфилова журналистам.

Неизвестный вломился к ней среди ночи. Мужчина несколько раз ударил Памфилову, предположительно, электрошокером. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал. Хозяйке дома удалось отбиться от злоумышленника стулом.

Сыщики не связывают это преступление с работой Памфиловой. Целью злоумышленников было ограбление — это основная версия следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», стражи порядка проводят следственные действия и ищут злоумышленника, писал News.ru.