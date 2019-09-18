https://static.news.ru/photo/960a6e0a-da2b-11e9-a1d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве на станции метро «Боровицкая» пассажир упал под прибывающий поезд, что привело к сбою в движении на Серпуховско-Тимирязевской линии. В данный момент оно возвращено в график.

Об этом в своём Twitter сообщает Московский метрополитен. Движение приостанавливалось между станциями «Савёловская и «Серпуховская», так как для извлечения упавшего пассажира было снято напряжение с контактного рельса.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 18 сентября 2019 г.

Упавший пассажир скончался.

Ранее News.ru писал о том, что пользователям приложения Wi-Fi в метро Москвы поступили push-сообщения с призывами «спасать Россию». Компания «МаксимаТелеком», которая является оператором сети Wi-Fi в столичной подземке, уже принесла свои извинения и в настоящее время изучает причины появления странной рассылки.