Пациентов в Коммунарке переводят в соседние корпуса после взрыва

Пациентов больницы в Коммунарке переводят в корпуса, которые не связаны с блоком, где разгерметизировался кислородный шланг, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
Такое решение было принято, чтобы не мешать сотрудникам, производящим ремонт. Переведут пациентов, находящихся в соседних от места ЧП корпусах,
Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещённые в соседних корпусах, переводятся в рядом стоящие сооружения, — отметили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru, в больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом. По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал. Очевидцы сообщают, что со стороны медучреждения идёт белый дым. Инцидент произошёл во временном корпусе.
В депздраве Москвы сообщили, что в медучреждении во время пусконаладочных работ во временных помещениях для пациентов разгерметизировалась кислородная линия, что привело к взрыву. Помещение ещё не ввели в эксплуатацию, пациентов в нём не было.