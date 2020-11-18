Пациентов в Коммунарке переводят в соседние корпуса после взрыва

https://static.news.ru/photo/c32b2fe6-29c1-11eb-8097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациентов больницы в Коммунарке переводят в корпуса, которые не связаны с блоком, где разгерметизировался кислородный шланг, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Такое решение было принято, чтобы не мешать сотрудникам, производящим ремонт. Переведут пациентов, находящихся в соседних от места ЧП корпусах, передаёт РИА Новости.

Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещённые в соседних корпусах, переводятся в рядом стоящие сооружения, — отметили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, в больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом. По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал. Очевидцы сообщают, что со стороны медучреждения идёт белый дым. Инцидент произошёл во временном корпусе.

В депздраве Москвы сообщили, что в медучреждении во время пусконаладочных работ во временных помещениях для пациентов разгерметизировалась кислородная линия, что привело к взрыву. Помещение ещё не ввели в эксплуатацию, пациентов в нём не было.