Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в Москве

Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в МосквеПациентка скорой помощи погибла в ДТП в центре Москвы
В Москве в результате ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая погибла пациентка кареты скорой помощи. Об этом сообщила прокуратура столицы.
Инцидент произошёл на Абельмановской улице столицы. Столкнулись Peugeot и автомобиль скорой помощи. От удара последний столкнулся с трамваем.
В результате погибла 65-летняя женщина, есть пострадавшая, —
говоритсяв сообщении прокуратуры.
Как
В свою очередь в московском главке полиции сообщили, что в результате аварии, по предварительным данным, два человека пострадали и один погиб.
ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.