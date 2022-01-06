Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в Москве

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Туристов, пострадавших при сходе лавины в Бурятии, обнаружили спасатели. На вертолёте людей доставят в больницу. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В Бурятии в районе пика Дружбы на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины — три человека, один из них погиб, — рассказал собеседник агентства. Выжившим оказывается первая...