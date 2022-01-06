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Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в Москве

Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в центре Москвы
00:30, 07 января 2022
Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в Москве Фото: Telegram/Прокуратура Москвы
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В Москве в результате ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая погибла пациентка кареты скорой помощи. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Инцидент произошёл на Абельмановской улице столицы. Столкнулись Peugeot и автомобиль скорой помощи. От удара последний столкнулся с трамваем.

В результате погибла 65-летняя женщина, есть пострадавшая, — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах, погибшая была пациенткой скорой помощи.

В свою очередь в московском главке полиции сообщили, что в результате аварии, по предварительным данным, два человека пострадали и один погиб.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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