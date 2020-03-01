В Севастополе разыскивают женщину, сбежавшую из медучреждения. Пациентка была доставлена накануне в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.
Как
Больную объявили в розыск.
Ранее из Боткинской больницы из-под карантина самовольно ушли четыре пациента. Двое вернулись самостоятельно, один — по решению суда. Из-за скандала с побегом был уволен главврач Алексей Яковлев, который руководил учреждением 25 лет.
Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко высказал мнение, что каждому заболевшему россиянину нет смысла делать анализы на коронавирус. В свою очередь Роспотребнадзор заверил, что новых фактов заражения в стране не зарегистрировано.
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