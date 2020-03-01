https://static.news.ru/photo/c857c6b0-5b99-11ea-a115-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Севастополе разыскивают женщину, сбежавшую из медучреждения. Пациентка была доставлена накануне в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Mash, Екатерина Р. рассказывала своим соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Женщина сбежала, не долечившись и никого не предупредив.

Больную объявили в розыск.

Ранее из Боткинской больницы из-под карантина самовольно ушли четыре пациента. Двое вернулись самостоятельно, один — по решению суда. Из-за скандала с побегом был уволен главврач Алексей Яковлев, который руководил учреждением 25 лет.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко высказал мнение, что каждому заболевшему россиянину нет смысла делать анализы на коронавирус. В свою очередь Роспотребнадзор заверил, что новых фактов заражения в стране не зарегистрировано.