Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/53250d74-7d9c-11ea-bb44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правоохранительные органы сообщили о бегстве пациента с подозрением на коронавирус из больницы № 2 в Санкт-Петербурге. На данный момент его разыскивают полицейские.

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы № 2. Предположительно, он мог контактировать с носителем коронавирусной инфекции, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

На сегодняшний день в России выявлено 18 328 человек с коронавирусом. Выздороветь удалось 1470 пациентам. От заболевания скончались 148 человек.

Это уже не первый случай бегства из больницы во время пандемии. Ранее NEWS.ru писал, что из клиники в Коммунарке сбежала женщина. У неё был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции.