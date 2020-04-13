Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы сообщили о бегстве пациента с подозрением на коронавирус из больницы № 2 в Санкт-Петербурге. На данный момент его разыскивают полицейские.
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы № 2. Предположительно, он мог контактировать с носителем коронавирусной инфекции, —
пишетРИА Новости со ссылкой на источник.
На сегодняшний день в России выявлено 18 328 человек с коронавирусом. Выздороветь удалось 1470 пациентам. От заболевания скончались 148 человек.
Это уже не первый случай бегства из больницы во время пандемии. Ранее NEWS.ru писал, что из клиники в Коммунарке сбежала женщина. У неё был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции.
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