Пациент реанимации в Москве ранил ножом двух медсестёр

https://static.news.ru/photo/5f51a21a-44f2-11eb-b731-fa163e074e61_660.jpg Фото: gkb-23.ru

В реанимации больницы имени И. В. Давыдовского на территории Москвы пациент 1952 года рождения ранил ножом двух медсестёр. Об этом в среду, 23 декабря, журналистам рассказал информированный источник в правоохранительных органах.

По имеющимся сведениям, мужчину перевели в реанимацию из терапевтического отделения. После перевода он напал на двух медсестёр с ножом. Одна из них получила проникающее ранение в брюшную полость. Другой злоумышленник нанёс порезы в той же зоне. Одна из работниц больницы была госпитализирована.

Допросить нападавшего пока невозможно, так как он введён в состояние искусственной комы в той же больнице. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — цитирует сообщение источника ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, житель Санкт-Петербурга нанёс резаную рану кассиру магазина во время попытки украсть палку колбасы.

Инцидент произошёл 19 декабря в Московском районе Северной столицы. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, видно, что мужчина прячет товар под куртку и проходит мимо кассы, не заплатив.