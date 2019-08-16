https://static.news.ru/photo/ffda4f9a-c0c6-11e9-9b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Приморского края угнал машину скорой помощи из больницы, куда незадолго до этого обратился за помощью. Инцидент произошёл в Михайловском районе.

Вскоре он был задержан, а свои действия объяснил просто — хотел побыстрее добраться до дома.

Мужчина уверял полицейских в том, что впоследствии намеревался вернуть автомобиль, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД .

Однако стражи правопорядка угонщику не поверили. По словам медиков, тот ещё в стенах больницы был агрессивен и груб. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

Как уточнили в полиции, ранее мужчина уже был судим.

Ранее, как писал News.ru, житель Уфы стал фигурантом уголовного дела после того, как сдал на утилизацию два старых легковых автомобиля. Машины оказались чужими, а разрешение отправить их в пункт приёмки металла мужчина получил от местных бомжей.