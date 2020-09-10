Пациент клиники в Томске вышел из наркоза со сломанной ключицей и ссадинами

https://static.news.ru/photo/1da952a2-f373-11ea-8f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент клиники Сибирского госмедуниверситета в Томске перенёс хирургическое вмешательство, а выйдя из наркоза, обнаружил, что у него сломана ключица.

Об этом сам пациент Роман П. рассказал изданию «Подъём». Мужчина также заметил у себя на лице ссадины, отсутствовавшие до операции.

Сначала я не чувствовал боли, почувствовал, когда попытался повернуться на бок. Вызвал врача — меня увезли в рентгенкабинет, где сказали, что это оскольчатый перелом акромиального конца ключицы, — сообщил пациент.

Романа перевезли в другое медучреждение, в котором было травматологическое отделение. Ему сделали ещё одну операцию и вставили пластину в ключицу. По словам пациента, никто из больничного персонала так и не рассказал ему, что произошло.

Мама приезжала из другого города, чтобы узнать, что произошло, но ей тоже сказали, что ничего не знают. Мама подала заявление в полицию. Если понадобится, будет подано и в прокуратуру, — рассказал Роман.

Издание попросило хирурга Джамшеда Ахмедова, проводившего операцию после которой пациент проснулся со сломанной ключицей, рассказать, что произошло. Медик в ответ ограничился лаконичным «ничего такого».

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