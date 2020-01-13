https://static.news.ru/photo/081e882c-36a3-11ea-ad56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Новосибирска сегодня, происшествия ЧП/vk.com

Журналистам стали известны новые подробности из жизни школьниц, которых 13 января нашли мёртвыми возле одной из многоэтажок Новосибирска. По данным правоохранительных органов, девочки могли увлекаться употреблением табачных смесей, называемых снюсами. Упаковки с веществом нашли в вещах погибших.

Как отмечает «КП-Новосибирск», старшей девочке было 15 лет, младшей едва исполнилось 14 лет. Одна из них вела дневник, именно его впоследствии и нашли следователи. Кроме того, в карманах курток погибших были найдены предсмертные записки.

Там всё из серии: «У меня сплошные проблемы, простите, всех люблю и целую», — рассказали знакомые школьниц.

Тела девочек нашли под окнами высотки на Добролюбова, 162/1. Одна из девочек жила в этой высотке вместе со своей бабушкой. В момент трагедии пожилая женщина также находилась в квартире, однако произошедшее стало для неё шоком и полной неожиданностью. После случившегося женщина впала в ступор.

Ранее NEWS.ru писал, что в квартире одного из домов на улице Кантемировская в Москве было обнаружено тело 15-летней школьницы. Предварительной причиной смерти несовершеннолетней называют передозировку запрещёнными веществами. Тело девочки обнаружили сотрудники столичных спасательных служб, вскрывшие дверь в квартиру по просьбе родителей подростка, которые не могли попасть домой