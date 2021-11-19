Ожог лица и интоксикация: врач рассказал о состоянии Марины Хлебниковой

Врач НИИ Склифосовского рассказал, как чувствует себя певица Марина Хлебникова, пострадавшая в результате пожара. Медик в эфире программы на телеканале «Россия 1» сообщил, что состояние певицы тяжёлое.

Состояние стабильное, но тяжёлое. У неё ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что ещё более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много, — рассказал специалист.

Врач добавил, что артистке нужны теперь доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа не имеет значения, так как из крови будет отфильтрована плазма.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. На тот момент дома была семья певицы, но пострадала только она одна. По предварительным данным, артистка могла уснуть с непотушенной сигаретой в кровати. Ещё одна версия допускает неисправность электропроводки после ремонта.

Ранее в Сети появились фото последствий пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой. Сама артистка после того, как находилась с сильными ожогами в реанимации, уже дала интервью.