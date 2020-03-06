https://static.news.ru/photo/6fe91bf2-5fcf-11ea-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armin Floreth/imageBROKER.com/Global Look Press

Усть-Куломский районный суд Коми признал виновным охотника в незаконном сбыте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в их незаконном хранении. 57-летний мужчина является единственным жителем деревни Юдор.

Следствием было установлено, что мужчина незаконно хранил три ёмкости с порохом. Он также собрал из нескольких деталей оружия одно ружьё и продал его вместе с двумя банками пороха. У него во владении также было оружие, на которое он не имел разрешения.

Мужчина занимается охотой, а летом заготавливает веники для продажи. Он должен был явиться на судебное заседание в Усть-Куломский районный суд в конце 2019 года, но не пришёл. Заседание было перенесено, а судья постановила принудительно доставить мужчину в суд, сообщает «Интерфакс».

Мужчине назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — говорится в решении суда.

Он был оштрафован на пять тысяч рублей. Оружие изъято.

NEWS.ru сообщал, что в Ростовской области на охоте погиб ребёнок. Мальчик вместе с отцом и его приятелем приехали в лес. Знакомый решил зарядить ружьё на ходу и случайно произвёл выстрел. Пуля попала ребёнку в живот, и он скончался в больнице.