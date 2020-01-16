https://static.news.ru/photo/6ca16f5c-385c-11ea-85f6-fa163e074e61_660.jpg Ксения Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

Агент модели Ксении Пунтус Лилия Чепегина сомневается, что девушка могла дать показания о своём падении из окна. Публикации на эту тему она назвала выдуманными.

Не знаю, это, возможно, отсебятина. <...> Не думаю, что с ней кто-то разговаривал. У неё нет телефона. Это бред какой-то, — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, девушка по-прежнему находится в Боткинской больнице. 15 января её перевели из реанимации в отделение травматологии. В настоящий момент её состояние опасений у медиков не вызывает.

Чувствует себя хорошо, улыбается. Самое главное, что у неё хорошее здоровье сейчас, — заключила собеседница издания.

Ранее NEWS.ru писал, что Пунтус пришла в себя и смогла рассказать детали трагедии, произошедшей с ней в Трёхпрудном переулке в Москве. По словам девушки, в ту роковую ночь она была пьяна. Она присела на подоконник, где обычно любила сидеть с книгой, и выпала из окна. Её молодой человек находился в квартире и крепко спал.

Модель нашли голой на улице 11 января. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени.