Человеческие останки нашли в нижегородском лесу. Части тела неизвестные завернули в пакеты. Местный главк Следкома возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Назначены необходимые судебные и медико-криминалистическая экспертизы,
Ранее NEWS.ru сообщал, что расчленённый труп школьной уборщицы нашли в посёлке Бачатский Кемеровской области. Части тела в мусорном баке обнаружил местный житель.
Мужчина позвонил в полицию. На место прибыл участковый, который увидел, как к бакам направляется некий гражданин с пакетами. Подозреваемого задержали. Это оказался знакомый убитой, которая несколько дней вместе с ним распивала спиртное.
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