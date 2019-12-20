Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессиональный стрелок Сергей Ч. рассказал о квалификации Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве. По его словам, погибший не был профессионалом. Он участвовал в соревнованиях по стрельбе, однако занял третье место исключительно из-за того, что на турнир пришли всего три участника.

В практической стрельбе и в оборонной стрельбе этот Манюров случайный человек и ни в коем случае не является ни спортсменом-любителем, ни тем более спортсменом-профессионалом, — подчеркнул он в беседе с...