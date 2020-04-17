Отремонтированная год назад дорога провалилась в Кургане

https://static.news.ru/photo/eb4365b2-8079-11ea-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Курган*CITY/vk.com

Асфальт на Пролетарской улице в Кургане, который уложили в 2019 году, просел из-за аварии коллектора канализационной системы.

После аварии участок дороги между улицами Гоголя и Карла Маркса будет закрыт для движения с 18 апреля. По предварительным расчётам, ремонт удастся провести за две недели, до 2 мая, передаёт URA.RU со ссылкой на главного инженера Водного союза Владимира Шаляпина.

Ещё одна авария — провал на самотечном коллекторе — произошла у рынка «Байкальский» на улице Дзержинского, там устанавливают перекачивающую станцию. По словам Шаляпина, причиной аварий стала коррозия труб, в местах поломок сети изношены на 100%.

Как писал NEWS.ru ранее, прорыв магистрального газопровода Ямбург — Елец-2 произошёл в Пермском крае. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы населённым пунктам нет.