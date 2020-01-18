https://static.news.ru/photo/b9d4aed0-39fe-11ea-a23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Подмосковья начал проверку после госпитализации с подозрением на пищевое отравление подопечных центра социального обслуживания населения в городе Реутове. Ревизия будет проведена по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно данным СК, предварительный диагноз пострадавших — острый гастроэнтерит. Там также назвали иное количество госпитализированных — не девять, как информировали в региональном Минздраве, а 12 человек. Им от 56 лет до 91 года.

Сейчас пострадавшим проводят «комплекс эпидемиологических мероприятий». Состояние пациентов — средней тяжести, уточнили в СК.

Специалисты Роспотребнадзора устанавливают источник отравления.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, в качестве альтернативной версии ухудшения состояния людей медики рассматривают заражение ротавирусной инфекцией.