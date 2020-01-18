Следственный комитет Подмосковья начал проверку после госпитализации с подозрением на пищевое отравление подопечных центра социального обслуживания населения в городе Реутове. Ревизия будет проведена по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Согласно данным СК, предварительный диагноз пострадавших — острый гастроэнтерит. Там также назвали иное количество госпитализированных — не девять, как информировали в региональном Минздраве, а 12 человек. Им от 56 лет до 91 года.
Сейчас пострадавшим проводят «комплекс эпидемиологических мероприятий». Состояние пациентов — средней тяжести,
Специалисты Роспотребнадзора устанавливают источник отравления.
Тем не менее, как писал NEWS.ru, в качестве альтернативной версии ухудшения состояния людей медики рассматривают заражение ротавирусной инфекцией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен