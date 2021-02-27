Женщина в Казахстане травила насекомых, а отравила соседей

https://static.news.ru/photo/58ff2878-79eb-11eb-9844-96000091f725_660.jpg Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Жительница города Актау в Казахстане и её десятимесячная дочь погибли у себя дома от отравления химическим веществом. Инцидент произошёл 27 февраля, сообщили в местном Центре общественных коммуникаций.

Причиной произошедшего стала будничная, на первый взгляд, процедура: одна из соседок продезинфицировала квартиру препаратом для уничтожения насекомых. Других жильцов дома она предупредить о своём намерении не догадалась.

Помимо двоих погибших, пострадали ещё несколько человек. «Интерфакс» сообщает о девяти гражданах, TengriNews информирует о шести госпитализированных.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил или гигиенических нормативов. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, как писал NEWS.ru, биолог Юрий Гриненко рассказал, как обезопасить себя от тараканов. По мнению специалиста, если основная опасность от насекомых идёт в помещении, то лучше воспользоваться специальными препаратами, но следует учитывать, что тараканы могут обладать устойчивостью к рекомендованным пестицидам для жилищ.