Женщина в Казахстане травила насекомых, а отравила соседей

Жительница города Актау в Казахстане и её десятимесячная дочь погибли у себя дома от отравления химическим веществом. Инцидент произошёл 27 февраля, сообщили в местном Центре общественных коммуникаций.
Причиной произошедшего стала будничная, на первый взгляд, процедура: одна из соседок продезинфицировала квартиру препаратом для уничтожения насекомых. Других жильцов дома она предупредить о своём намерении не догадалась.
Помимо двоих погибших, пострадали ещё несколько человек. «Интерфакс»
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил или гигиенических нормативов. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее, как писал NEWS.ru, биолог Юрий Гриненко рассказал, как обезопасить себя от тараканов. По мнению специалиста, если основная опасность от насекомых идёт в помещении, то лучше воспользоваться специальными препаратами, но следует учитывать, что тараканы могут обладать устойчивостью к рекомендованным пестицидам для жилищ.