Отопление в Подмосковье: последние новости 11 января, прогнозы и проблемы Басманный суд арестовал начальника котельной в Подольске Александра Чикова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы подмосковного Подольска Романа Рязанцева, а также начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александра Чикова из-за прорыва теплотрассы в Подольске. Что сейчас происходит с отоплением в Подмосковье, какие новости выходили в последнее время?

Что известно об арестах

9 января в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что уголовное дело было возбуждено в отношении заместителя главы Подольска из-за пропавшего в городе отопления, но имя не называлось.

«Подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», — пояснили в пресс-службе.

По версии следствия, чиновник подписал акт проверки готовности к отопительному сезону, несмотря на наличие дефектов в оборудовании, а также передал паспорт готовности патронному заводу, что привело к аварии на теплотрассе. При этом в СК РФ уверены, что он знал о наличии дефектов.

Напомним, что авария на теплотрассе, которая произошла ночью 4 января, привела к отключению отопления в 173 жилых домах Подольска. На территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации локального характера.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Роман Рязанцев

Что сейчас происходит в Подольске

Глава городского округа Подольск Московской области Григорий Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что в усиленном режиме решается проблема с перебоями отопления в многоквартирных домах в Подольске.

По его словам, вместе сенатором Александром Двойных, представителями правительства Московской области, руководителями ресурсоснабжающих предприятий и жителями города была проверена работа котельной на Литейной улице.

«Сейчас она работает в штатном режиме. Выявленные проблемы на тепловых сетях устранены, ведется наладка внутридомовых коммуникаций. Возмущение людей справедливо. Системы теплоснабжения муниципалитета требуют масштабного обновления. Работы по увеличению надежности коммуникаций стартовали в 2023 году. В этом нарастим темпы», — сказал он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев своем Telegram-канале вчера, 10 января, заявил, что специалисты подвели отопление к 146 домам из 176, пострадавших от аварии на котельной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.

«Ситуация с запуском тепла в Климовске к этой минуте. Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам», — отметил он.

Местная жительница и бывшая помощница депутата Мособлдумы Елена Андреева во время встречи с Воробьевым заявила, что многие дома в Климовске еще 20 лет назад необходимо было признать аварийными и расселить.

«20 лет назад я была помощником депутата Мособлдумы. Мы там бились, ходили, писали во все инстанции. <...> Еще тогда минимум половину этих домов признали аварийными и подлежащими расселению», — подчеркнула она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сейчас происходит в Подмосковье

По данным источника Telegram-канала «ВЧК ОГПУ», в городе Королев в микрорайоне Юбилейный вышла из строя котельная, из-за чего несколько десятков домов остались без отопления.

«Очередная авария на теплосетях в Подмосковье. Вышла из строя котельная в микрорайоне (ранее — город) Юбилейный города Королев. Без отопления и горячей воды остались два десятка многоэтажных домов, школы и детские сады. Всего в городе проживает более 30 тысяч человек», — рассказал собеседник «ВЧК ОГПУ».

В публикации канала уточняется, что на месте инцидента всю ночь работали аварийные службы.

По информации Readovka, в Новых Химках была восстановлена подача электроэнергии после аварийной остановки районной тепловой станции.

«Жители массово сообщают, что электроэнергия вернулась после поломки. По информации ТСК „Мосэнерго“, отопление в дома вернется в ближайшее время», — говорится в публикации.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что причиной массовых аварий в Подмосковье являются не морозы, а те люди, которые «подписывали липовые отчеты».

«Понятно, что не выдержала система, но и здесь, кстати, сразу же обнаружились виновные, причем есть конкретные имена, фамилии, а главное — задержания тех, кто, очевидно, получая взятки, подписывал липовые отчеты о том, что трубы заменены и отопление работает как нужно», — написал парламентарий.

Также Журавлев отметил, что власти региона адекватно отреагировали на возникшие проблемы, а губернатор Московской области Андрей Воробьев все праздники провел на рабочем месте.

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