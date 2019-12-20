https://static.news.ru/photo/ea27d8ee-2335-11ea-8273-fa163e074e61_660.jpg Фото: atheist_blog_vk/twitter.com

Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве часто обращался к врачам и был хронически больным человеком. Только за последний год он был у врачей 26 раз, а все его заболевания в совокупности тянули на инвалидность.

Неотложка увозила его из дома первый раз с вирусным гепатитом неустановленной этиологии, второй — с острой инфекцией дыхательных путей, — рассказал источник ФАН.

По данным собеседника издания, стрелок страдал гастритом, дуоденитом. У него были диагностированы остеохондроз позвоночника, воспалительная болезнь предстательной железы, артроз коленного сустава. Кроме того, он дважды обращался в медучреждения из-за травмы глазного яблока.

19 сентября в центре Москвы на улице Большая Лубянка около здания ФСБ было совершено нападение. Вооружённый мужчина устроил стрельбу, но некоторое время спустя погиб в результате ответного огня.

Также погиб один сотрудник ФСБ, пять человек, в том числе случайный прохожий, были ранены.

Подозреваемый — житель подмосковного Подольска Евгений Манюров — на сайте Московского стрелкового клуба значится в числе призёров по практической стрельбе: он занял третье место на соревнованиях «Наша оборона», которые проходили в ноябре.

По факту стрельбы в столице возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследование ведёт центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее стало известно о мотивах предполагаемого стрелка. Как рассказала мать мужчины, он испытывал сильную неприязнь к кагэбэшникам, писал NEWS.ru.