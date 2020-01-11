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Полиция США сообщила о стрельбе в одной из школ Далласа. В результате происшествия пострадало два человека.

Сообщается, что стрельба произошла во время соревнований по баскетболу между средними школами Саут-Оук-Клиффа и Кимбалла. После потасовки на трибунах неизвестный достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Первой жертвой стала бывшая...