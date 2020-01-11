Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Открытое горение на складе поселения Десёновское в СНТ «Ракитки» в Новой Москве ликвидировано. Об этом сообщили в экстренных службах.

Ликвидация открытого горения, — сообщил ТАСС источник в спецслужбах.

Пожар возник в 20:53. Здание металлического ангара рухнуло целиком. По некоторым данным, площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.

Как ранее писал NEWS.ru, в загородном комплексе «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области произошёл пожар. Гостиница принадлежит известному бизнесмену Марку Каганскому.

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