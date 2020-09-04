Отказ в возбуждении дела об отравлении Навального признан законным

https://static.news.ru/photo/2206ad74-ee80-11ea-bd63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд оставил без удовлетворения жалобу ФБК на бездействие следствия в деле якобы отравления Алексея Навального. Претензию юристы организации подали в связи с отказом в возбуждении уголовного дела, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Жалобу в суд подал юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. В ней указано, что 20 августа в СК было подано заявление о проведении проверки по поводу невозбуждения уголовного дела об отравлении Навального. Проверка, как утверждают заявители, не была проведена.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возбуждении дела по факту госпитализации в Омске Навального. Об этом сообщила судья Басманного суда столицы Евгения Николаева со ссылкой на информационное письмо, поступившее из СК РФ.

Гимади уже заявил, что будет обжаловать решение суда.