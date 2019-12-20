https://static.news.ru/photo/637edd6e-22ff-11ea-8610-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Отец Евгения Манюрова, который, предположительно, утроил стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве, шокирован поступком сына. По словам мужчины, Евгений никогда не стремился к отцу и не поддерживал с ним никаких отношений. Он признался, что развёлся с женой ещё 1981 году и почти не участвовал в воспитании сына.

В беседе с «РЕН ТВ», Фатих Манюров заявил , что Евгений был очень «угрюмым». По его словам, он работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать, что у Евгения появился восточный акцент. Мужчина подчеркнул, что шокирован случившимся.

Очень негативно воспринял. Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно, — сообщил он.

Фатих Манюров добавил, что бывшая супруга позвонила ему в день инцидента в районе 23 часов вечера и сообщила, что Евгений не вернулся с работы.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Ранее NEWS.ru писал, что мать Евгения Манюрова вспомнила о странных связях сына. Женщина рассказала, что мужчина в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском языке.