Отец рассказал следователям, как убил сына сковородкой и ножом за мат

https://static.news.ru/photo/24e24df8-aee0-11ea-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press

Житель Лысогорского района Саратовской области, обвиняемый в убийстве своего 41-летнего сына, рассказал следователям об обстоятельствах происшествия.

По данным следствия, 11 июня он вместе с сыном употреблял алкоголь. Ближе к обеду тот пошёл в магазин за очередной порцией, а отец решил приготовить поесть.

Домой 41-летний мужчина вернулся в плохом настроении. Он нагрубил родственнику и начал ругаться матом. Между ними завязалась ссора, в ходе которой сын замахнулся на отца. В ответ на это 62-летний подозреваемый нанёс ему удар сковородкой по голове, в которой готовил пищу, после чего пострадавший разразился новой порцией оскорблений.

Мужчина не стерпел нового потока мата и несколько раз ударил сына ножом в горло. После он позвонил соседу и рассказал о случившемся. Тот вызвал врача, который осмотрел тело погибшего и позвонил полицейским.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время он находится под стражей.

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