Пострадавшей в турецком отеле 12-летней россиянке стало лучше. У девочки спала лихорадка, однако её состояние по-прежнему остаётся тяжёлым. Об этом рассказал отец девочки.
Лисёнок держится. Каждой клеточкой своего организма она доказывает нам, что нужно верить и ждать. Каждый день только вперёд. Да, как улитка. Да, через не могу. Но только вперёд, — рассказал он изданию «Фонтанка».
По его словам, температура повышалась незначительно и спустя короткое время нормализовалась, приблизившись к нормальной отметке. 26 августа родители девочки отказались от транспортировки малышки в Россию. Они опасаются, что перелёт может усугубить состояние девочки.
Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка Ленинградской области Тамара Литвинова вызвалась помочь семье 12-летней девочки, пострадавшей во время отдыха в Турции. Для школьницы откроют специальный расчётный счёт, куда будут перечисляться деньги, необходимые для лечения.