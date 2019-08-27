https://static.news.ru/photo/a37e2386-c8da-11e9-89cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Пострадавшей в турецком отеле 12-летней россиянке стало лучше. У девочки спала лихорадка, однако её состояние по-прежнему остаётся тяжёлым. Об этом рассказал отец девочки.

Лисёнок держится. Каждой клеточкой своего организма она доказывает нам, что нужно верить и ждать. Каждый день только вперёд. Да, как улитка. Да, через не могу. Но только вперёд, — рассказал он изданию « Фонтанка ».

По его словам, температура повышалась незначительно и спустя короткое время нормализовалась, приблизившись к нормальной отметке. 26 августа родители девочки отказались от транспортировки малышки в Россию. Они опасаются, что перелёт может усугубить состояние девочки.

Несчастный случай произошёл 18 августа. Несовершеннолетнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. По состоянию на 21 августа девочка четыре раза пережила клиническую смерть.

Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка Ленинградской области Тамара Литвинова вызвалась помочь семье 12-летней девочки, пострадавшей во время отдыха в Турции. Для школьницы откроют специальный расчётный счёт, куда будут перечисляться деньги, необходимые для лечения.