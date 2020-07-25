Отец похищенного из роддома ребёнка рассказал об обвинениях в продаже сына

https://static.news.ru/photo/7cb6fd80-ce89-11ea-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hsurnd/vk.com

Александр Русиков, отец новорождённого ребёнка, которого выкрали из роддома в Сальске Ростовской области, рассказал, как семью пытались обвинить в попытке продажи младенца.

Сегодня (25 июля. — NEWS.ru) между 3 и 4 часами ночи из родильного отделения Сальской больницы неизвестная женщина выкрала моего сына двух дней от роду. Мне об этом сообщил отец жены. Я сначала это воспринял как неудачную злую шутку. Потом, когда осознание пришло, я был шокирован, — рассказал Русиков журналистам РЕН ТВ.

По его словам, неизвестная женщина залезла через окно в палату и украла ребёнка. Мужчина рассказал, что медицинский персонал неоднозначно воспринял этот инцидент, полагая, что семья причастна к похищению ребёнка.

Многие сотрудники, не скрывая открытой неприязни, пытались нас обвинить, что мы пытались продать ребёнка, — пояснил мужчина.

Он рассказал, что его жене пришлось прямо в больничном халате ехать на допрос в полицию, несмотря на проведённую серьёзную операцию — кесарево сечение.

По факту похищения ребёнка было возбуждено уголовное дело. Подозреваемую задержали в Калмыкии. Жизни ребёнка ничего не угрожает.

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