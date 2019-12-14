Скончался отец виновника массового убийства в Керченском политехническом колледже.
На мужчину было совершено нападение. Его избили и ограбили. Спустя месяц мужчина скончался. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства.
Я вызвала полицию, они приезжали, следователи тут были. Бутова судили, был суд, Бутов забрал 10 тысяч, пенсию Игоря. Бутов грабил, а второй побил Игоря. Но он уже был больной. С травмами, стрессы в последнее время, с психикой ненормально было у него. Ещё до этого он сильно похудел, в весе потерял. Летом в гастро лежал, потом у него кровотечение желудочное открылось, — говорит бабушка стрелка Галина Рослякова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отец керченского стрелка рассказал о его интересах и увлечениях. После того как произошла стрельба в институте, мать керченского стрелка сменила фамилию на девичью и переехала на новое место жительства.
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