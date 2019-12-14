Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

На территории Ярославской области в городе Тутаеве 15-летний подросток вместе со своими товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика. В субботу, 14 декабря, следователи сообщили, что хулиган был задержан.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц». Следователи рассказали, что в суд уже...