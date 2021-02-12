Отец и дочь разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве

https://static.news.ru/photo/4d308d5c-6f37-11eb-abe9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец и его малолетняя дочь разбились, выпав из окна квартиры на 17-м этаже в Москве. Происшествие случилось в доме по проспекту Вернадского.

Тела 29-летнего мужчины и его пятилетней дочери были найдены рядом с многоэтажкой. Они получили смертельные травмы, упав на козырёк подъезда, сообщает РЕН ТВ.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Накануне в Москве 11-летняя школьница выпала из окна девятого этажа после разговора с мамой об Интернете и попала в больницу с многочисленными переломами. Мать девочки рассказала, что накануне перед сном говорила с дочерью об использовании Интернета, а также о том, какие видео можно смотреть в её возрасте, после чего все отправились спать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко на Новом Арбате в Москве. По словам источника в экстренных службах города, пострадавший упал с четвёртого этажа. Им оказался 29-летний друг сына артистки.