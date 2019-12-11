https://static.news.ru/photo/e0622538-1c25-11ea-bb2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Пятилетнюю девочку, которую родная мать отдала на воспитание, продали чужим людям жители дагестанского города Избербаш. Об этом журналистам 11 декабря сообщили представители пресс-службы МВД республики.

Отмечается, что ребёнка продали без ведома родительницы. Женщина, узнав о случившемся, подала заявление в местное отделение полиции. Она уточнила, что отдала дочь на воспитание два года назад.

Для принятия такого решения со стороны жительницы Дагестана было несколько причин. Дело в том, что отец девочки бросил семью ещё до рождения ребёнка, а от беременной после этого отвернулись все родные.

Спустя полгода после передачи дочери мать попросила подругу вернуть её обратно. Тогда женщина и узнала, что ребёнок был продан. Подруга предложила потерпевшей 90 тысяч рублей, однако та от денег отказалась.

По предварительной информации, личность женщины, кому был продан ребёнок, установлена, — приводит сообщение от пресс-службы МВД «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве семилетнюю девочку доставили в больницу после избиения собственной матерью. Как выяснилось, инцидент произошёл на улице Мытной.