Отчима подростка, напавшего на отделение полиции в Татарстане, арестовали

https://static.news.ru/photo/41b7660e-1cf2-11eb-9676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Татарстане суд заключил под стражу отчима подростка, который 30 октября напал на отдел полиции.

Суд арестовал на два месяца сожителя матери подростка, его подозревают в причастности к нападению, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Отчимом юноши является ранее судимый мужчина по имени Марат Замалиев. Мужчину заподозрили в совершении преступления. В 2001 году он входил в группу людей, обвинённую в диверсии, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Злоумышленники на границе Татарстана и Кировской области совершили несколько взрывов на местах, где проходят трубы трёх газопроводов. Ущерб от деяния преступной группы, лидером которой был Замалиев, составил более 7,5 млн рублей. Отчима напавшего на отдел подростка приговорили к 14 годам заключения.

30 октября в 00:30 по местному времени 16-летний подросток кинул две бутылки с зажигательной смесью на территорию отдела полиции по Кукморскому району, а затем пытался скрыться. Силовики догнали его, юноша достал нож и ранил одного из полицейских. Во время нападения он кричал «Аллах акбар!». Стражи порядка были вынуждены ликвидировать злоумышленника. Пострадавший полицейский был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает, писал NEWS.ru.