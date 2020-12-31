Отчим запер полураздетого пасынка на морозе в гараже в Забайкалье

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Житель Забайкальского края попал под следствие за бесчеловечное обращение с четырёхлетним пасынком в Чите. В ночь на 28 декабря мужчина находился с ребёнком дома, он избил малыша за небольшую провинность.

Этого отчиму показалось мало, и он запер на несколько часов мальчика в неотапливаемом гараже на морозе полураздетого. Малыш мёрз, будучи одетым в лёгкое трико, футболку и босым, на морозе минус 30 градусов.

После наказания мальчика пришлось срочно госпитализировать в больницу, сообщает региональное СУ СКР. Он получил обморожение рук, ног и телесные повреждения.

О происшествии в полицию сообщила мать ребёнка. Сейчас 35-летний подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело после гибели во время пожара восьмилетнего ребёнка. Пожар произошёл в частном доме по улице Черноморской в Калининграде.