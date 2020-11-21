В Петербурге отчим выбросил с балкона подростка-инвалида

https://static.news.ru/photo/9feba600-2bd8-11eb-9b0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга выбросил с балкона третьего этажа своего 13-летнего пасынка. Этому предшествовала семейная ссора, причины которой доподлинно неизвестны.

При этом ранее мужчина подобной агрессии к подростку не проявлял.

Инцидент произошёл вечером 20 ноября на улице Дыбенко в Невском районе, передаёт Пятый канал. Ребёнок был госпитализирован с тяжёлыми травмами. У него компрессионный перелом позвоночника, а также многочисленные переломы таза.

Что предшествовало конфликту, сейчас выясняют следователи. Известно, что подросток имеет расстройство аутического спектра и проходит обучение в коррекционной школе. В тот день мужчина и его гражданская супруга вместе забрали мальчика домой. По словам матери, до сих пор ничего в поведении её избранника по отношению к ребёнку не вызывало у неё тревогу.

В какой-то момент мужчина начал громить комнату и выбрасывать вещи из окна. Пока женщина собирала выкинутое на улице, отчим переключился на мальчика. По словам очевидцев, выбросив подростка с балкона, мужчина прыгнул следом.

Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Ингушетии, как писал NEWS.ru, суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы. Та регулярно избивала семилетнюю племянницу. Девочка из-за побоев лишилась кисти руки.