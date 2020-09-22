Отчим Дианы Жулиной рассказал о «маниакальной мысли» бабушки девочки

https://static.news.ru/photo/7018eb7e-fcec-11ea-ba2b-fa163e074e61_660.jpg Надежда Славина с дочерью Фото: nfashion.ru/instagram.com

Даниил, отчим 12-летней Дианы Жулиной, пропавшей 21 сентября, допустил, что бабушка девочки причастна к появлению слухов об исчезновении ребёнка.

Ранее в СМИ появилась информация, что Диана просила свою бабушку по отцовской линии забрать её жить вместе. В беседе с изданием «Подъём» отчим рассказал , что у бабушки в отношении ребёнка была «маниакальная мысль».

Знаете, там бабушка такая, у неё как сын умер, от него осталась только внучка, и у неё была маниакальная мысль как можно больше с ней общаться, — сообщил Даниил.

Отчим предположил, что от бабушки может исходить «какая-то такая информация». Он добавил, что ни у следствия, ни у родителей пока нет никаких версий случившегося.

Может, в кого-то влюбилась и сбежала, может, через на неё психологически через Интернет кто-то воздействовал, сейчас мы пытаемся всё это выяснить, — сказал собеседник издания.

Как писал NEWS.ru, Диана Жулина, дочь московского дизайнера Надежды Славиной, 21 сентября не вернулась домой из школы. Позже выяснилось, что она отдала однокласснику пакет с вещами и прощальную записку, предназначавшуюся некой подруге. В тексте послания девочка обещает увидеться с адресатом в 2026 году. По факту исчезновения ребёнка Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство).