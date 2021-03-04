Отчаявшаяся мать отравила 39-летнего сына-инвалида в день рождения

В Новосибирской области пожилая мать, не выдержав ежедневного ухода за взрослым сыном-инвалидом, отравила своё чадо. По всей видимости, женщина отчаялась.
62-летняя жительница Бердска в свой день рождения дала 39-летнему недееспособному мужчине сильнодействующие лекарства в большом количестве. После этого мать инвалида попыталась покончить с собой. Своему супругу она оставила записку с пронзительным содержанием:
Прости, мы устали, — гласил текст.
В записке женщина отметила, что её сын был согласен с таким исходом. Мужчина страдал от ДЦП, и ему требовался постоянный уход.
Сына и жену при смерти обнаружил глава семейства, вернувшись домой. Вызванная скорая помощь оказалась бессильна помочь инвалиду, его мать госпитализировали.
Как
Ранее NEWS.ru писал о другом случае жестокости в том же городе. Так, пьяный житель Бердска избил пожилую женщину, которая недавно перенесла инсульт. Он несколько раз пнул 83-летнюю пенсионерку и повалил её на снег. Инцидент произошёл вблизи дома № 16 микрорайона Северный.