Отца изнасилованной девочки чуть не посадили вместо маньяка-сантехника

https://static.news.ru/photo/7d4462d2-ad9c-11ea-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым подозреваемым по делу об изнасиловании 10-летней девочки в Подмосковье изначально проходил её отец.

Преступление было совершено в январе 2020 года. Тогда полицейские задержали отца ребёнка. Но после проведения ряда экспертиз, в том числе генетической, выяснилось, что мужчина непричастен к изнасилованию.

С места был собран генетический материал нападавшего, отца отпустили. Эксперты установили, что на девочку напал совсем другой мужчина. И ДНК этого другого уже есть в базе по преступлениям предыдущих лет, — рассказал журналистам KP.RU источник в правоохранительных органах.

По его словам, семья пострадавшей благополучная, на учёте у социальных служб не стоит. Отец занимается бизнесом, а мать работает на госслужбе.

Ранее силовики задержали 53-летнего сантехника из Каширы. Его подозревают в изнасиловании и убийстве двух женщин в 2013 и 2015 годах и изнасиловании 10-летней девочки. Мужчина уже дал признательные показания.

NEWS.ru писал, что злоумышленник в ночь с 2 на 3 января 2020 года забрался на второй этаж дома, где проживала семья. Он изнасиловал ребёнка, сломал ей подъязычную кость и пытался задушить. Отец ребёнка поднялся в комнату, и преступник сбежал.