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СМИ сообщили о госпитализации отца Филиппа Киркорова

16:06, 24 сентября 2020 14
Бедрос Киркоров Бедрос Киркоров Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Отец короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова госпитализирован в одну из столичных клиник. Бедросу Киркорову внезапно стало плохо.

Как передаёт Пятый канал, у 88-летнего мужчины возникли проблемы с сердечным ритмом. Врачи посоветовали ему остаться в медучреждении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В то же время супруга артиста Людмила Александровна в беседе с РЕН ТВ пояснила, что её супруг находится на плановом медицинском обследовании.

Ну он там сдаёт сейчас анализы. Мы с ними договаривались ещё в августе, что он приедет в санаторий, а он потом ляжет к ним сдать анализы, — отметила она, подтвердив, что ранее у мужчины диагностировали аритмию.

Бедрос Киркоров имеет звание народного артиста Болгарии и заслуженного артиста России. Этим летом ему исполнилось 88 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы. По словам его дочери Татьяны, он чувствует себя хорошо. Ранее у 83-летнего Назарова было диагностировано двустороннее воспаление лёгких.

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