СМИ сообщили о госпитализации отца Филиппа Киркорова

Отец короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова госпитализирован в одну из столичных клиник. Бедросу Киркорову внезапно стало плохо.
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В то же время супруга артиста Людмила Александровна в беседе с РЕН ТВ
Ну он там сдаёт сейчас анализы. Мы с ними договаривались ещё в августе, что он приедет в санаторий, а он потом ляжет к ним сдать анализы, — отметила она, подтвердив, что ранее у мужчины диагностировали аритмию.
Бедрос Киркоров имеет звание народного артиста Болгарии и заслуженного артиста России. Этим летом ему исполнилось 88 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы. По словам его дочери Татьяны, он чувствует себя хорошо. Ранее у 83-летнего Назарова было диагностировано двустороннее воспаление лёгких.
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