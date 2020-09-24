СМИ сообщили о госпитализации отца Филиппа Киркорова

https://static.news.ru/photo/90561ee2-fe69-11ea-b316-fa163e074e61_660.jpg Бедрос Киркоров Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Отец короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова госпитализирован в одну из столичных клиник. Бедросу Киркорову внезапно стало плохо.

Как передаёт Пятый канал, у 88-летнего мужчины возникли проблемы с сердечным ритмом. Врачи посоветовали ему остаться в медучреждении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В то же время супруга артиста Людмила Александровна в беседе с РЕН ТВ пояснила , что её супруг находится на плановом медицинском обследовании.

Ну он там сдаёт сейчас анализы. Мы с ними договаривались ещё в августе, что он приедет в санаторий, а он потом ляжет к ним сдать анализы, — отметила она, подтвердив, что ранее у мужчины диагностировали аритмию.

Бедрос Киркоров имеет звание народного артиста Болгарии и заслуженного артиста России. Этим летом ему исполнилось 88 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы. По словам его дочери Татьяны, он чувствует себя хорошо. Ранее у 83-летнего Назарова было диагностировано двустороннее воспаление лёгких.