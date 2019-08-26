https://static.news.ru/photo/61d2a184-c89c-11e9-91cf-fa163e074e61_660.jpg Тюрьма Поджореале Фото: Mischa004/CC0/wikimedia.org

В Италии разыскивают опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы Поджореале. Осуждённый за убийство гражданин Польши Роберт Лисовски сумел перелезть через пятиметровую кирпичную стену исправительного учреждения при помощи каната из связанных между собой простыней.

По всей видимости, мужчина долго прорабатывал план побега. В день инцидента он посетил службу в тюремной церкви, на которой было около 200 человек. Когда преступников вели обратно в камеры, он смог незаметно отделиться от толпы и добраться до забора, который впоследствии успешно преодолел.

Как пишут итальянские СМИ, впервые за 100 лет кому-либо из заключённых неаполитанской тюрьмы удалось сбежать. Предположительно, осуществить задуманное поляку помогли другие осуждённые из Северной Африки и Восточной Европы. Полиция Неаполя начала поиски беглеца и распространила его фотографии. Железнодорожные станции и автобусные остановки взяты под особое наблюдение, отмечают « Известия ».

Ранее News.ru писал, что в американском штате Теннесси 44-летний преступник Кёртис Рэй Уотсон сбежал из тюрьмы в собственный день рождения. Во время совершения побега он мог убить сотрудницу исправительного учреждения. Тело 64-летней Дебры Джонсон было найдено в её доме, расположенном на территории тюремного комплекса в Хеннинге.