Заключённый на Кубани попытался заразить полицейских ВИЧ

https://static.news.ru/photo/d088fe66-b305-11eb-a5e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из районов Кубани заключённый хотел заразить сотрудников полиции ВИЧ-инфекцией, сообщает «КП-Кубань», мужчина, у которого были диагностированы ВИЧ и туберкулёз, умышленно воткнул себе в живот шариковую ручку.

Инцидент произошёл в изоляторе временного содержания. Он попросил ручку, чтобы написать обращение в прокуратуру, после чего воткнул её в старый операционный шов у себя на животе.

Правоохранители успели принять необходимые меры, чтобы не соприкоснуться с кровью инфицированного. Самого заключённого передали врачам скорой помощи.

Похожий случай был в исправительной колонии № 3 Кабардино-Балкарии. Там осуждённый с ВИЧ-инфекцией забрызгал кровью сотрудника медицинской части.

Ранее также сообщалось, что заразившему жену ВИЧ-инфекцией жителю Урала грозит тюрьма. Его могут лишить свободы сроком на пять лет. По данным следствия, 36-летний житель Копейска в 2001 году вступил в брак с женщиной, хотя с 2000 года знал о наличии у него ВИЧ-инфекции. В 2018 году пара развелась, а у экс-супруги был диагностирован ВИЧ.