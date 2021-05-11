Заключённый на Кубани попытался заразить полицейских ВИЧ

В одном из районов Кубани заключённый хотел заразить сотрудников полиции ВИЧ-инфекцией, сообщает «КП-Кубань», мужчина, у которого были диагностированы ВИЧ и туберкулёз, умышленно воткнул себе в живот шариковую ручку.
Инцидент
Правоохранители успели принять необходимые меры, чтобы не соприкоснуться с кровью инфицированного. Самого заключённого передали врачам скорой помощи.
Похожий случай был в исправительной колонии № 3 Кабардино-Балкарии. Там осуждённый с ВИЧ-инфекцией забрызгал кровью сотрудника медицинской части.
Ранее также сообщалось, что заразившему жену ВИЧ-инфекцией жителю Урала грозит тюрьма. Его могут лишить свободы сроком на пять лет. По данным следствия, 36-летний житель Копейска в 2001 году вступил в брак с женщиной, хотя с 2000 года знал о наличии у него ВИЧ-инфекции. В 2018 году пара развелась, а у экс-супруги был диагностирован ВИЧ.