Осуждённого за терроризм нашли мёртвым в колонии Приморья

https://static.news.ru/photo/2a313fa4-6f41-11eb-b9ec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Халид Хугуев, которого осудили за организацию взрывов в Москве в 1999 году, найден без признаков жизни в одной из колоний Приморья.

Отбывавшего наказание по статье о терроризме убил другой осуждённый, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Осуждённый был найден без признаков жизни, управление проводит проверку, — рассказали агентству во ФСИН.

Проверку ведут представители Следственного комитета.

Хугуева осудили после взрывов в апреле 1999 года в московской гостинице «Интурист», тогда пострадали 11 человек, и 31 августа того же года в торговом комплексе «Охотный ряд», где пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лейтенант Руслан Артыков, обвиняемый в сотрудничестве с военной разведкой Украины, напал на сотрудника СИЗО «Лефортово». В настоящее время заключённого поместили в карцер, а видеоматериалы происшествия отправили в СК. Нападению предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу.