https://static.news.ru/photo/94c82a32-35ac-11ea-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Арестант исправительного учреждения ИК-39 ГУФСИН России по Приморскому краю не подавал признаков жизни, когда его обнаружили сотрудники.

На место происшествия прибыли медработники, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Представитель регионального ГУФСИН сообщил, что признаков насильственной смерти, по предварительным данным, нет. Краевое СУСК начало проверку по факту происшествия, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, в Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому предлагается отключать в местах лишения свободы мобильные телефоны в случае использования средств связи для осуществления незаконной деятельности. С указанной инициативой выступила группа депутатов, в числе которых глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.