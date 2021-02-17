Основателя «Пятёрочки» подозревают в вымогательстве $20 млн

https://static.news.ru/photo/dca27ef2-7101-11eb-9ce7-96000091f725_660.jpg Фото: pyaterochka/facebook.com

Против основателя сети магазинов «Пятёрочка» Андрея Рогачёва Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о вымогательстве более $20 млн. Бизнесмена обвинил его бывший деловой партнёр.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, к правоохранителям обратился глава компании Gremm Group Михаил Горяинов. По его словам, бывший деловой партнёр потребовал у него долю в бизнесе в размере $20 млн.

Бизнесмен утверждает, что речь идёт о Усачёвском рынке столицы и здании на Волгоградском проспекте, 177, в котором располагался крупный автотехнический центр. В качестве доказательства была предоставлена переписка с бывшим партнёром и записи разговоров с ним.

Основатель «Пятёрочки» Рогачёв и Горяинов начали инвестировать в московские рынки в 2015 году. Бизнесмены выкупили Северный и Коптевский рынок у столичных властей, а через полгода стали контролировать Каширский рынок. В портфеле бизнесменов также был Усачёвский рынок и рынок на Волгоградском проспекте. Объектами управляла компания М1, которую создали специально под этот проект.

В конце 2015 года бизнесмены рассорились. Рогачёв обвинил Горяинова в меньшей доле инвестиций, чем было оговорено, и партнёрство между коммерсантами было прекращено. Gremm Group отошли Усачёвский рынок и объект на Волгоградском проспекте.

В 2018 году основатель «Пятёрочки» подал иск в суд против Горяинова в Высокий суд Лондона, чтобы оспорить права на активы. Бизнесмен утверждает, что Волгоградский и Усачёвский рынок принадлежат ему на 50%. По документам он вложил в бизнес $29,5 млн, а Горяинов — $20,2 млн.

В СКР не стали комментировать ситуацию с возбуждением уголовного дела. Сам основатель «Пятёрочки» находится за границей, для следствия он недоступен.

Как писал NEWS.ru, 53-летний инвестор, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви не признал вину в растрате. Об этом он заявил во время заседания Мещанского суда.