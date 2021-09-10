Основателя группы «25/17» подстрелили в центре Москвы

Неизвестный подстрелил в центре Москвы основателя музыкальной группы «25/17» Андрея Позднухова, более известного под творческим псевдонимом — Андрей Бледный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, о преступлении стало известно из обращения в полицию очевидца происшествия: девушка увидела, как на Тверской улице неизвестный стрелял в мужчину из травматического пистолета. Прибывшие полицейские опознали в пострадавшем Позднухова.

Сам музыкант не стал писать заявления, аргументируя тем, что «хочет домой», также Позднухов отказался от медицинской помощи, несмотря на то что у 44-летнего артиста всё лицо было в крови. Полиция проводит проверку по этому делу.

«25/17» — музыкальная группа, выступающая в смешанных жанрах, играя преимущественно рэп и альтернативный рок, была основана двумя музыкантами из Омска в 2002 году: Андреем Позднуховым (Бледным) и Антоном Завьяловым (Антом), которым на тот момент было 25 и 17 лет соответственно.

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